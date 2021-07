São Manuel promove mutirão de castração de cães e gatos neste domingo (25)

Ação envolve animais que foram previamente cadastrados

Da Redação

Neste domingo, 25, será realizado o mutirão de castração gratuita de cães e gatos na Vila São Geraldo. A ação envolve animais que foram previamente cadastrados junto a Unidade de Vigilância Ambiental (UVA) durante o mês de maio.

No momento, estão abertas as inscrições para cadastro de animais de moradores do Centro. Nesta etapa, os cadastros serão realizados até o dia 06 de agosto através do Whatsapp (14) 99602-8947. As castrações serão realizadas no dia 21 de agosto. Para este ano, ainda serão realizados mutirões no Centro e nas Cohabs II e III.

O mutirão de castração gratuita é uma realização da Prefeitura Municipal de São Manuel, através da Diretoria de Saúde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3841-4403.