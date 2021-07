Acusado de matar esposa a facadas é preso enquanto fugia de ônibus

Elton Souza foi preso em Capela do Alto

Da Redação

O autor do feminicídio ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 26 de julho, em Botucatu foi enquanto tentava fugir dentro de um ônibus.

Elton Rodrigo Soares de Souza, 37, teve a prisão decretada após matar a golpes de faca a esposa Helen Jessica de Oliveira Oyan, 30, durante uma briga na casa de ambos, na região do Lavapes.

Souza tentava fugir em um ônibus com destino a Sorocaba, na Rodovia Raposo Tavares. O autor foi interceptado em Capela do Alto, onde recebeu voz de prisão pelo crime de feminicídio.

Helen foi morta após receber 9 facadas na região do abdômen, sendo encontrada por familiares de Souza caída no banheiro. A faca usada no crime estava abandonada, com marcas de sangue na ponta.

Após o crime, Souza teria fugido em uma motocicleta com destino ignorado. Policiais promoveram a busca do mesmo em diversos pontos de Botucatu e, devido ao sistema integrado, as informações e características físicas foram enviadas às diversas bases espalhadas pelo Estado.