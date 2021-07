Avaré reiniciará aulas presencias em 2 de agosto

Pais e/ou responsáveis poderão decidir se o filho irá para a escola ou não

Da Redação

A rede municipal de ensino reinicia as aulas presenciais em 2 de agosto. Já funcionários e professores retomaram as atividades presenciais na segunda-feira, 26 de julho.

A informação é da Secretaria Municipal de Educação. A pasta ressalta que todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 estão mantidos.

Pais e/ou responsáveis poderão decidir se o filho irá para a escola ou não, devendo os mesmos entrar em contato com a unidade e assinar o Termo de Responsabilidade. Entre 26 e 30 de julho, os alunos devem acessar a plataforma digital “Estude em Casa”.

As unidades escolares deverão atender até 50% de sua capacidade, conforme a capacidade física do espaço. Também é obrigatória a adoção do distanciamento de 1 metro.

A modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) também reinicia a atividade presencial na segunda-feira, 26, com atendimento ao público de até 100%, respeitando o distanciamento e a capacidade física da sala.

Capacitação

Entre 26 e 29 de julho, os palestrantes Luciano Ramalho e Kleber Modesto farão uma exposição com o tema “Desafios da Educação na Retomada às Aulas”.

A atividade virtual é voltada para professores da Etapa I, II e 1º ano (dia 26), professores do 2º, 3º e 4º ano (dia 27), professores do 5º ano, PEB II, Educação Especial e EJA (dia 28) e auxiliares de Desenvolvimento Infantil (dia 29).

Além disso, a Secretaria Municipal da Educação promove formação para professores do Ensino Fundamental referente ao material de apoio Mundo do Saber.