Mulher é morta a facadas em Botucatu; marido é procurado como principal suspeito

Mulher ainda foi socorrida pelo SAMU mas não resistiu aos ferimentos

Da Redação

Um caso de feminicídio foi registrado na madrugada desta segunda, 26 de julho, em Botucatu, tendo como vítima Helen Jéssica de Oliveira Oyan, de 30 anos, que morreu após ser esfaqueada pelo amásio.

O fato ocorreu na Rua Amando de Barros (bairro do Lavapés) por volta das 3 horas e, segundo a polícia, ela recebeu nove golpes de faca após uma briga com o amásio Élton Rodrigo Soares de Souza, de 37 anos.

Consta em boletim que após as agressões o homem fugiu em uma Honda Bros vermelha enquanto a vítima agonizava. Os familiares foram avisados pelo autor das agressões, sendo que a tia da vítima foi até o local de residência e a encontrou caída, ainda com vida, no chão do banheiro.

O SAMU foi acionado para prestar os primeiros socorros emergenciais mas a mulher veio a óbito. A faca usada no crime estava abandonada no tanque de lavar roupas.

Policiais estão à procura de Elton Soares de Souza, cujo paradeiro ainda é desconhecido. Mandado de prisão preventiva já foi encaminhado à Justiça. Helen Jéssica deixa duas filhas.