Sebrae-SP abre inscrições para curso gratuito de gestão para setor de moda

Um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19 no Brasil, o setor de moda registrou uma queda de 46% no faturamento em relação a uma semana normal (antes da pandemia), segundo pesquisa do Sebrae em parceria com a FGV, realizada em junho. Para ajudar quem empreende nesse ramo a se recuperar, o Sebrae-SP está lançando a segunda turma do Sebrae Aprimora Varejo de Moda.

O programa é gratuito e 100% online, voltado para donos de pequenos negócios com CNPJ. Serão cinco encontros ao vivo, de 9 a 13 de agosto, com duas horas de duração cada um.

O Sebrae Aprimora Varejo de Moda foi desenvolvido por especialistas para ser uma jornada de conhecimento e troca de experiências, como foco em estratégia, tecnologia e novos mercados. O programa também é parte do Empreenda Rápido, o que permite ao participante acesso a crédito após a conclusão do curso.

No primeiro dia do Aprimora Varejo de Moda, o programa contará com a masterclass de Camila Salek com o tema “O varejo de moda sob nova perspectiva”. Profissional de visual merchandising, ela é referência no setor e fundadora da Vimer, solução completa para o varejo de moda, beleza, design e lifestyle. Os temas dos demais encontros são:

– Tendências internacionais de varejo e os desafios da moda

– Presença digital: estratégias para se relacionar com clientes

– Estratégias, oportunidades e crédito para ser mais competitivo

– Painel – Colocando a casa em ordem: como se preparar para as consultorias do Programa Aprimora

SERVIÇO

Sebrae Aprimora Varejo de Moda

Encontros ao vivo virtuais nos dias 9,10, 11, 12 e 13 de agosto das 19h às 21h

O curso é gratuito e voltado para empreendedores do setor com CNPJ

Inscrições até 6 de agosto em: