SP bate recorde e aplica mais de 3,1 milhões de doses de vacina contra Covid-19 nesta semana

O estado de São Paulo bateu recorde e aplicou somente nesta semana 3.175.003 de doses da vacina contra COVID-19. Entre os dias 18 e 24 de julho os 645 municípios registraram 2.116.161 de aplicações de primeira dose, 1.003.648 de segunda dose e 55.194 de dose única.

Entre segunda e sexta-feira os municípios registraram uma média de 567 mil doses aplicadas. Somente na última quarta-feira (21) foram 618.818 doses.

Segundo dados do Vacinômetro deste domingo (35) até as 16h36 foram 34.464.379 doses aplicadas, sendo que 74,23% da população com mais de 18 anos foi imunizada com pelo menos uma dose. 20,14% da população geral do estado já estão com o esquema vacinal completo, ou seja, tomaram duas doses ou receberam uma vacina de dose única.

A evolução diária da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ . Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.