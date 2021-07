Aulas presenciais retornam nesta quarta-feira em Botucatu

Unidades escolares seguirão o Protocolo de Prevenção à Covid-19

Da Redação

A partir desta quarta-feira, 28, a Rede Municipal de Educação retornará às suas atividades, após o período de recesso escolar. Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais retornam, se assim desejarem os pais e responsáveis, às atividades presenciais, respeitando o limite de 35% da ocupação dos espaços escolares.

Já no próximo dia 2 de agosto, todas as etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio/Técnico e Ensino Superior, nos âmbitos das redes públicas municipal e estadual e das instituições privadas, poderão retornar com total capacidade, desde que o distanciamento de um metro entre os alunos seja respeitado.

“Todas as atividades serão planejadas em conformidade com a capacidade física de cada unidade escolar. Importante recordar que será facultado aos pais o retorno às atividades presenciais. Para quem preferir ainda permanecer em casa, as atividades poderão ser realizadas de forma remota de acordo com o calendário escolar”, afirmou Cristiane Amorim, Secretária Municipal de Educação.

No retorno das aulas presenciais, as unidades escolares seguirão o Protocolo de Prevenção à Covid-19 da Rede Municipal de Educação e os protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo do Estado de São Paulo.

A Rede Municipal de Educação em Botucatu possui aproximadamente 15 mil alunos.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua Dr. José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-3199