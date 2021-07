Futsal feminino de Botucatu goleia pela Copa Paulista

Próximo jogo ocorre dia 31, contra Itaí, na casa das adversárias

Da Redação

Depois de estrear com derrota, a equipe Futsal feminino de Botucatu goleou Pirajuí na Copa Estadual Paulista. O time entrou em quadra na noite de sábado (24), no Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, em Botucatu e marcou 08 contra 04 das visitantes.

Bianca Peres (2), Letícia Rafaela (2), Vanessa Oliveira (2), Renata Campos e Débora Oliva foram as responsáveis pelos gols.

O próximo jogo ocorre dia 31, contra Itaí, na casa das adversárias.

Botucatu faz parte do grupo B do Campeonato e disputará mais dois jogos nesta fase. Confira os próximos compromissos:

07/08 contra Marília

28/08 contra Vera Cruz

As quatro melhores equipes classificam-se para a série ouro. As outras seguem para a série prata.