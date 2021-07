Guarda Municipal receberá novas armas para patrulhamento

Grupamentos da GCM já estão em treinamento para uso da arma

Da Redação

A Guarda Civil Municipal continua recebendo investimentos do poder público municipal para atuar nas demandas da Cidade. Agora, os guardas botucatuense terão à disposição duas carabinas calibre .40.

Além do armamento, modelo CTT da Taurus, foram adquiridas 2 mil munições.

Os grupamentos da GCM já estão em treinamento nesta terça-feira, 27, visando adaptação ao novo equipamento.

“Guardas capacitados e com equipamentos de ponta garantem mais segurança e melhor preparo no atendimento das ocorrências. Investimento importante e que vai refletir diretamente no dia a dia da população botucatuense”, afirma Marcelo Emílio de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança.

No ano passado, a Guarda Civil Municipal adquiriu 10 novas pistolas semiautomáticas, para a utilização nas operações desempenhadas na Cidade.

Atualmente, a Guarda Municipal de Botucatu conta com efetivo de 72 profissionais, sendo 61 homens e 11 mulheres