Polícia prende homem por receptação de veículo roubado e porte ilegal de arma

Perseguição de busca aos envolvidos estendeu-se por dez quilômetros

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária efetuou na segunda-feira, 26 de julho, a apreensão de um carro roubado em Cotia e o flagrante de porte irregular de arma de fogo. Ocorrência foi no quilômetro 198 da Rodovia Castello Branco (SP 280) em Itatinga.

Consta em boletim que policiais militares tentou abordar um Chevrolet Captiva que trafegava pela região região que estava com película no parabrisa, o que impossibilitava identificação de ocupantes.

No entanto, o motorista não parou quando determinado, motivando uma perseguição perseguição que estendeu-se por dez quilômetros.

Em determinado trecho, o motorista do Captiva acessou um posto de combustíveis e entrou em um bairro nas proximidades. Minutos depois o suspeito abandonou o carro e passou a fugir a pé junto com o passageiro. Ambos se esconderam na mata

Com apoio de outras viaturas, a polícia conseguiu capturar o motorista. Enquanto isso, na revista ao interior do veículo foi encontrado um revólver calibre 22 carregado com sete munições. Ainda estavam pelo carro algumas garrafas de bebidas, relógios, frascos de perfume, óculos de sol.

Em consulta ao sistema integrado a polícia constatou que o carro é clonado e produto de roubo em fevereiro, na cidade de Cotia. O motorista foi preso por receptação e porte ilegal de armas.