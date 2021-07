Antiga estação ferroviária de Avaré deve ser revitalizada e transformada em museu

Recentemente, a Prefeitura de Avaré obteve a reintegração de posse do imóvel histórico

Da Redação

A antiga estação da Estrada de Ferro Sorocabana de Avaré, localizada na Avenida Major Rangel, passou por visita técnica na última semana.

Estiveram no local a secretária Municipal de Cultura Isabel Cardoso, a arquiteta Nigme Massud, a presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Condephac), Valdirene Fátima da Silva, e a secretária do órgão Vilma Zanluchi.

A pasta pretende iniciar o projeto de restauração do local. O objetivo da inspeção foi elaborar um levantamento sobre o valor a ser investido na primeira etapa do empreendimento.

A expectativa da Cultura é converter o local em um ponto de interesse turístico e cultural, abrigando inclusive um museu ferroviário.

Prédio histórico

Inaugurada em 1895 e reformada em meados dos anos 1930, a velha estação funcionou até 1953. Posteriormente, abrigou a Escola Industrial e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Com a extinção da Ferrovia Paulista S/A (FEPASA), o prédio foi transferido para o patrimônio da União em 1996 e permaneceu abandonado por vários anos.

Recentemente, a Prefeitura da Estância Turística de Avaré obteve a reintegração de posse do imóvel histórico.