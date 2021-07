Botucatu terá madrugadas mais frias do ano; mínima pode chegar a 1ºC na quinta-feira

Para hoje o clima é de chuva com abertura do tempo ao decorrer do dia

Da Redação

As temperaturas em Botucatu já apresentam quedas acentuadas e devem provocar frio intenso nas duas próximas madrugadas. Previsão é que os termômetros possam chegar a 2º graus Celsius nesta quarta-feira, 28 de julho; e 1º C na quinta-feira, 29.

Para hoje o clima é de chuva com abertura do tempo ao decorrer do dia. Mesmo assim, o frio deve se intensificar a partir da meia-noite, com o início da manhã de quinta-feira oscilando entre 3 e 5º C. Já no decorrer de amanhã haverá Sol, mas com frio predominante, variando com máxima de 14ºC e mínima de 1ºC, sendo que em algumas regiões podem ocorrer geadas.

Já na sexta-feira, 30, a previsão é de dia ensolarado, com máxima de 16ºC e minima de 6ºC. No final de semana a previsão é que o clima tenha novo aumento de temperatura com tempo nublado e algumas possibilidades de chuva.

Pessoas em vulnerabilidade

Pessoas em situação de vulnerabilidade social podem contar com o auxílio da Operação Migrante, que vai até setembro. Duas estruturas oferecem estada provisória, sendo uma no Ginásio Municipal de Esportes, com camas, chuveiros, cobertas, roupas e alimentação. Outras dez estiveram no Espaço Acolhedor, na Vila Jaú.

A população pode colaborar com a ação, acionando a GCM pelo telefone 199 sempre que encontrar alguma pessoa em situação de rua durante a noite.