Inscrições abertas para 2º Curso de Extensão da Orquestra Virtual da Unesp de Botucatu

Aulas terão início em agosto e seguem até dezembro

Da Redação

Estão abertas as inscrições para o 2º Curso de Extensão da Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (OFIBB) Virtual. Podem participar do curso o público geral, de qualquer idade e entusiastas da música, sem a necessidade de tocar algum instrumento. Para realizar a inscrição, acesse o link: even3.com.br/ofibbvirtual/.

A OFIBB é uma iniciativa da Fundação do Instituto de Biociências (FUNDIBIO), dos diretores do IBB e de uma comissão formada por professores e alunas da Unesp. O objetivo é formar uma Orquestra permanente da Instituição, focada em fortalecer os laços entre a universidade e a comunidade. Além disso, almeja contribuir para o desenvolvimento técnico e artístico dos músicos de Botucatu e Região.

A maior proposta do projeto é oferecer oportunidades de aprendizagem e aperfeiçoamento técnico e musical de musicistas jovens, adultos e idosos integrantes da orquestra. No curso são contemplados temas variados, como: marketing na música, elaboração de projetos, história da música, musicografia em braile, entre outros. Além das aulas online, as Lives Abertas ao público fazem parte do calendário uma vez por mês e são transmitidas pelo canal da Agência de Divulgação e Comunicação (AgDC) do IBB, no Youtube.

O curso OFIBB Virtual, que realiza encontros semanais com mais de 50 alunos do Brasil e do mundo (El Salvador, Ucrânia, entre outros), foi criado em 2021, em virtude da pandemia do coronavírus. O projeto conta com a regência da maestrina Renata Ortiz de Villate, regente titular da Orquestra Pró-Cultura de Vinhedo e da Orquestra Jovem do Colégio Visconde, de Porto Seguro.

As aulas terão início em agosto e seguem até dezembro, todas as terças-feiras, às 18h.