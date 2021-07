Ipem detecta erros em 33% dos produtos de limpeza examinados

Empresas autuadas têm dez dias para apresentar defesa ao órgão

Da Redação

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, realizou a Operação Casa Limpa em produtos de limpeza pré-medidos, aqueles embalados e pesados sem a presença do consumidor, no último dia 22 de julho. Foram encontrados erros em 6 (33%) dos 18 produtos de limpeza examinados em laboratório.

Os exames foram feitos nos laboratórios do Ipem-SP na capital, Bauru e Campinas.

Foram encontradas irregularidades em água sanitária, amaciante de roupas, detergente, lava-louças, limpa vidros e toalha umedecida.

Acesse a tabela com as irregularidades aqui.

As empresas autuadas têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.