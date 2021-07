Ministério libera 80 mil doses de vacina da Covid-19 para a 2ª fase da vacinação em massa

Vacinação é parte de um estudo para mensurar a efetividade do imunizante em grandes populações

Por Flávio Fogueral

O Ministério da Saúde garantiu nesta quarta-feira, 28 de julho, a liberação das 80 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Oxford/Astrazeneca para a segunda etapa da vacinação em massa que ocorrerá em Botucatu, marcada para 8 de agosto.

Anúncio foi feito pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) que reuniu-se com o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, em Brasília. Também esteve presente o secretário da Saúde, André Spadaro, que fez também atualização da situação epidemiológica da Cidade após a aplicação da primeira dose, em maio, que chegou a apresentar redução superior a 70% na incidência de infecções.

A vacinação é parte de um estudo para mensurar a efetividade do imunizante em grandes populações. O estudo é feito pelas univeridades de Oxford e Unesp, ao lado do laboratório Astrazeneca, com apoio da Fundação Gates e do Ministério da Saúde.

Aplicação da nova dose ocorrerá em 8 de agosto. Pardini ressaltou que Queiroga estará presente na aplicação da segunda dose da vacina. Os detalhes logísticos da ação de imunização ainda está sob organização, mas deve seguir os mesmos moldes do ocorrido em maio.