Polícia fecha clínica clandestina e prende falso médico em Botucatu

Da Redação

Uma clínica médica clandestina foi fechada pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira, 28 de julho, em Botucatu. Na ação, um homem foi preso pelo exercício ilegal da medicina. Operação foi deflagrada após denúncia anônima realizada junto à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Vigilância Sanitária.

Tanto policiais quanto agentes da Vigilância se deslocaram até a sede da clínica, na Vila São Lúcio. No local encontraram uma casa onde havia uma moradora, que autorizou o acesso ao interior da residência. Segundo ela, ocorriam atendimentos oftalmológicos de forma beneficente. Um homem identificado como J. W. R. realizava as consultas e ficou constatado que o mesmo não é médico, mas que prescrevia óculos colocando “optometrista” (técnico que faz óculos) nos documentos.

Além dele, dois outros homens, M. V. R. D. e F. S. B. estavam no local e se apresentavam como vendedores de uma ótica, de Osasco. Em algumas das receitas havia encomenda de óculos com valores médios em R$ 400. Também foram apreendidos equipamentos de exames de grau de visão, além de diversas lentes, armações e receitas com a assinatura do optometrista.

Os objetos apreendidos e as pessoas envolvidas foram apresentados ao 1º Distrito Policial onde os envolvidos foram detidos por “exercício ilegal da medicina”, que pode render condenação de dois anos de prisão em regime fechado.