São Manuel receberá novo empreendimento comercial que abrigará 21 lojas

Projeto prevê a abertura de 21 lojas

Da Redação

A revitalização das ruas do centro de São Manuel já começaram, mesmo ainda estando com as obras em andamento, a surtir o efeito desejado, ou seja, o de incrementar o comércio na região e ainda proporcionar a população maior conforto e opções diversas de compras no segmento comercial.

Na manhã desta terça-feira, 27, o prefeito Ricardo Salaro acompanhado de Edinho Baptistão (Diretor de Indústria e Comércio), se reuniram na prefeitura municipal com os empresários Luiz Carlos M.P. Toledo, Ricardo Garcia Poio, Alexandre Augusto Poio e Daniel Fantasma (Capoterapia), que apresentaram projeto de um centro comercial.

O empreendimento será instalado no antigo prédio da Caixa Econômica Estadual (que também abrigou a agência do Banco do Brasil), localizado no cruzamento das Ruas XV de Novembro com a Rua Gomes de Faria, no centro da cidade. O projeto prevê a abertura de 21 lojas que comercializarão mercadorias de diversos segmentos, praça de alimentação e contará com um café. Isto significa proporcionar maiores opções de compra à população, a geração de muitos empregos e também a ocupação e o embelezamento de um prédio comercial que estava desocupado na região central da cidade.

As obras de revitalização do centro da cidade estão em ritmo acelerado na primeira das quadras a ser modificada na Rua XV de Novembro e foram iniciadas também na segunda quadra da mesma rua, nos cruzamentos com as Ruas Gomes de Faria e Batista Martins.