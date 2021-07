Com frio de 3°C, região de Botucatu tem geada

Termômetros devem registrar frio mais intenso na próxima madrugada

Da Redação

Algumas regiões de Botucatu e cidades do entorno voltaram a registrar baixas temperaturas na madrugada desta quinta-feira, 29 de julho.

Os termômetros chegaram a marcar mínima de 3 graus Celsius, sendo que em alguns bairros a sensação térmica era próxima a zero. Na estrada que liga Botucatu a Pardinho, a vegetação ficou queimada e a água de um riacho, congelada. (Veja abaixo)

No Jardim Ouro Verde, em São Manuel, por exemplo, carros ficaram cobertos com uma fina camada de gelo e uma área de pastagem, completamente tomada pela geada. Confira as imagens abaixo:

A temperatura deve apresentar queda maior nesta madrugada, com possibilidade de 1° Celsius em diversas regiões de Botucatu e cidades do entorno.