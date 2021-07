Dicas para cuidar do carro durante o inverno

Estação mais fria do ano costuma exigir mais atenção dos donos veículos com a manutenção em alguns itens

Da Redação

As baixas temperaturas estão atingindo muitas cidades paulistas e até o final do inverno novas ondas de frio estão previstas. Portanto, é preciso se preparar! E você sabia que, assim como você, seu carro também pode sofrer com o frio? É isso mesmo. A estação mais fria do ano costuma exigir mais atenção dos donos veículos com a manutenção em alguns itens, como o sistema de carga e partida, de lubrificação e é preciso ficar de olho no combustível, principalmente se abastecer com etanol.

Possíveis problemas

No caso do sistema de carga e partida (bateria, alternador e motor de partida), se o tempo de uso da bateria se encontra próximo ao final da sua vida útil, é possível que apresente problemas, pois as baixas temperaturas aceleram o processo de degradação. Por consequência, a bateria danificada pode causar danos ao alternador e motor de partida.

Veículos com motores “flex”, quando abastecidos com etanol, podem apresentar dificuldade de partida se o sistema não conseguir identificar que tipo de combustível foi abastecido. O motor pode não funcionar ou funcionar com dificuldades até atingir a temperatura normal de trabalho.

O sistema de arrefecimento – responsável por manter a temperatura ideal do veículo – deve conter o tipo e quantidade correta de aditivo, pois além de inibidor de corrosão, o aditivo tem a função anticongelante para condições de temperaturas mais extremas.

Já para o sistema de lubrificação do motor, é importante a utilização do tipo e da quantidade adequada do lubrificante. Um lubrificante com índice de viscosidade incorreta pode contribuir para os problemas de partida e desempenho do motor em temperaturas mais baixas também.

5 dicas para manutenção

Agora, que já sabe o que precisa ficar atento, confira cinco dicas para manter seu veículo em dia durante o inverno:

• No caso do sistema de carga e partida, boas práticas podem garantir a extensão da vida útil da bateria, como: não usar acessórios como rádio e faróis com o motor desligado e desligar todos os acessórios no momento da partida. Ambos os casos ajudam a preservar a vida útil da bateria.

• A vida útil de uma bateria convencional é, em média, de dois anos. Portanto, a partir desse período, é recomendado fazer a verificação da bateria com equipamentos específicos e profissional qualificado, para determinar seu estado e eventual necessidade de substituição.

• Para veículos “flex”, algumas montadoras recomendam rodar com o veículo por pelo menos 5Km quando houver mudança do tipo de combustível no abastecimento. Isso é necessário para que o sistema de gerenciamento eletrônico faça o reconhecimento do tipo de combustível utilizado e ajuste os parâmetros de funcionamento.

• Sobre as partidas a frio: alguns veículos “flex” são equipados com reservatório de gasolina para auxiliá-las. Recomenda-se o uso de gasolina aditivada nesse reservatório. Essa gasolina deve ser substituída a cada 90 dias.