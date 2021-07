Encerram amanhã (30) as inscrições para o Fies 2021.2

Para essa edição, foram disponibilizadas 69 mil vagas em cursos superiores

Da Agência Educa Mais Brasil

Estudantes que querem ingressar no ensino superior com o auxílio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até amanhã (30) para fazer a inscrição referente às vagas do segundo semestre deste ano. Para essa edição, foram disponibilizadas 69 mil vagas em cursos superiores nas instituições de ensino particulares do país.

As inscrições devem ser realizadas através do site do programa. Diferentemente de anos anteriores, em 2021.2 o Fies tem uma oferta maior de vagas do que a edição do 1º semestre, que geralmente é a que tem um volume maior de vagas e instituições participantes. Sendo assim, os candidatos terão mais oportunidades de conquistar o crédito estudantil. Pode participar quem fez qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010.

Para conseguir o financiamento, candidato precisa ter obtido média das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos, nota superior a zero na redação e não ter feito o Enem na condição de treineiro.

O número de vagas para cada estado e os cursos disponíveis estão listados no site do programa. O resultado dos candidatos pré-selecionados em chamada única será divulgado no dia 3 de agosto e o prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto.

Os estudantes não selecionados na chamada única do Fies podem disputar uma das vagas da lista de espera. Esses participantes serão inseridos automaticamente na lista, cujo prazo de convocação será de 4 a 31 de agosto.

O programa tem por objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores particulares, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC) e ofertados por instituições aderentes ao programa.

Como se inscrever no Fies

As inscrições do Fies são on-line. Veja abaixo as instruções do Ministério da Educação: