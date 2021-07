Vice-governador participará de inaugurações em São Manuel nesta sexta (30)

Vice-governador estará descerrando a placa de inaugurações das obras que contaram com recursos estaduais

Da Redação

Nesta sexta-feira, dia 30, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia estará em São Manuel participando da inauguração da nova creche-escola da Cohab II “Profa. Maria do Carmo Casquel Monti”, da revitalização da praça da Rodoviária “Dr. Zoiro Meira Simôes” e também da Policlinica de Especialidades “Dr. Plinio de Aristides Tarda Filho”.

O vice-governador Rodrigo Garcia será recebido pelo prefeito Ricardo Salaro no aeroporto “Nelson Garófalo” e seguirá direto para a nova creche-escola a ser inaugurada localizada na Rua José Savio, na Cohab II. A solenidade de inauguração está prevista para acontecer as 15h00. De forma simbólica o vice-governador estará descerrando a placa de inaugurações das demais obras realizadas pela Administração Municipal, que contaram com recursos do Governo do Estado.

Logo após a inauguração da nova creche-escola, as autoridades e convidados seguirão para a nova Policlínica onde haverá uma solenidade exclusiva de inauguração.