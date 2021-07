Avaré: inscritos no Serviço Militar Obrigatório passam por seleção no Tiro de Guerra

É preciso apresentar o Certificado de Alistamento Militar (CAM) e RG no dia e horário previstos

Da Redação

Entre 10 e 12 de agosto, o Tiro de Guerra de Avaré vai ser palco da Seleção Geral 2021 dos alistados no Serviço Militar Obrigatório.

O inscrito deve consultar o site www.alistamento.eb.mil.br para verificar se foi convocado. É preciso apresentar o Certificado de Alistamento Militar (CAM) e RG no dia e horário previstos para o comparecimento.

O convocado também deve apresentar certidão de nascimento dos filhos ou certidão de óbito (pai ou mãe) caso seja arrimo de família.

Em caso de problemas de saúde, o inscrito deve levar laudo médico atualizado com CID, carimbo e assinatura do médico. Já quem mora na zona rural deve apresentar comprovante de residência atual em seu nome ou em nome do pai ou mãe.

O comprovante de matrícula deve ser apresentado se o inscrito estiver matriculado em faculdade fora de Avaré.

“Não deixe de se apresentar. Sem o Certificado de Dispensa ou Reservista, não é possível concluir faculdade, tirar título eleitoral, participar ou tomar posse de cargo em concurso público ou assumir um emprego. Todas as empresas pedem o documento”, alerta a Junta Militar.

Serviço

A situação militar também pode ser conferida na Junta Militar até sexta-feira, 6 de agosto. A instituição fica na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580).

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.