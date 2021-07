Câmara de Botucatu agora faz parte de diretoria de Parlamento Regional

Na tarde desta quinta-feira, 29 de julho, representantes de 21 câmaras municipais participaram da instauração do Parlamento Regional de Jaú e Botucatu (PRJB), ocorrida no auditório da FATEC, em Jaú. A iniciativa é capitaneada pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP), responsável pela criação e coordenação de outros 34 parlamentos no estado.

Este primeiro encontro teve como objetivo promover a integração dos municípios que formam as sub-regiões de Jaú e Botucatu, visando ao desenvolvimento local e à busca conjunta de soluções a questões em comum a todas essas cidades. Casa de Leis local foi representada pelo presidente, vereador Palhinha (DEM), que esteve presente ao lado das vereadoras Cláudia Gabriel (DEM) e Erika da Liga do Bem (Republicanos).

Na ocasião, também foi realizada a apresentação do parlamento, a aprovação do seu protocolo estatutário e eleição e posse da Mesa Diretora – a Câmara de Botucatu, representada por seu presidente, assumiu a primeira vice-presidência. A seguir, ainda foram apresentadas as 14 comissões temáticas que integram o parlamento regional. Elas tratam de temas variados, por exemplo, educação e cultura, saúde, segurança, lazer e esportes, mobilidade, turismo, etc. A nomeação dos membros de cada comissão será feita em eventos futuros.

Como ficou a Mesa Diretora

Com a eleição desta quinta-feira, tomaram posse na Mesa Diretora do Parlamento Regional de Jaú e Botucatu (PRJB):

– Presidente: presidente da Câmara de Jaú, vereador João Brandão.

– 1º Vice-presidente: presidente da Câmara de Botucatu, vereador Palhinha.

– 2º Vice-presidente: presidente da Câmara de Itatinga, vereador Cristian Fernandes.

– 3º Vice-presidente: presidente da Câmara de Itaju, vereador Paulo José Lopes Júnior.

– 4º Vice-Presidente: presidente da Câmara de Igaraçu do Tietê, vereador Eduardo Aparecido Costa De Oliveira.

– 1ª Secretária: presidente da Câmara de Mineiros do Tietê, vereadora Maria Inês Dalpino Poliani.

– 2º Secretário: 1º secretário da Câmara de São Manuel, vereador Pedro Luiz Biandan.

Fazem parte do PRJB 21 cidades. São elas: Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boraceia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu Do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, Mineiros Do Tietê e Torrinha (da sub-região de Jaú); e Anhembi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Conchas, Itatinga, Pardinho, Pratânia e São Manuel (da sub-região de Botucatu).