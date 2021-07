Comércio de Botucatu abrirá as portas neste domingo, 1 de agosto

O funcionamentos dos estabelecimentos será das 10 às 17 horas

Da Redação

As lojas do comércio de Botucatu terão atendimento especial neste domingo, 1º de agosto, conforme comunicado divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio). Intenção é atrair os consumidores para as compras do Dia dos Pais, que será celebrado em 8 de agosto.

O funcionamentos dos estabelecimentos será das 10 às 17 horas e, conforme a entidade, a abertura se trata de uma troca pelo dia 29 de janeiro deste ano, oportunidade onde o comércio fechou devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Ressalta no comunicado que os funcionários que trabalharam de forma interna deverão receber hora extra pagas com 50% do total.

Sindicato ainda sugere que os lojistas promovam sorteios e promoções específicas para a data.