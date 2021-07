Fóssil de dinossauro é encontrado em Marília

Da Agência Brasil

Paleontólogos descobriram o fóssil de um dinossauro na duplicação de uma rodovia no interior de São Paulo. Um osso gigantesco, com cerca de 1 metro e meio de comprimento, foi encontrado nas escavações para a duplicação da rodovia SP 333 na região de Marília, cidade no interior paulista.

O osso foi localizado no talude criado durante a abertura da nova faixa da estrada e tudo indica que o fóssil seja o pedaço do fêmur de um Titanossauro, dinossauro que viveu na região há cerca de 70 milhões de anos.

Essa não foi a primeira vez que são encontrados em Marília vestígios do dinossauro de pescoço e cauda longos, herbívoro e que podia chegar a 20 metros de comprimento.

A cidade faz parte de uma região conhecida como Bacia Bauru, uma área que pega o centro-oeste de São Paulo, o triângulo mineiro e o sul de Goiás. A Bacia é formada por rocha sedimentar, que no período cretáceo, época em que viveram os dinossauros, foi propícia para a preservação de fósseis.

Quem explica é o Paleontólogo e coordenador do museu de paleontologia de Marília, Willian Nava. Nava descobriu o primeiro fóssil de titanossauro em Marília, em 1993. Agora ele é um dos responsáveis por preparar a nova descoberta para exposição no museu.

A descoberta do fóssil foi há mais de dois meses. Desde então as obras na rodovia SP-333 foram interrompidas para a retirada do material e novas pesquisas na área, mas os pesquisadores não conseguiram localizar o restante do esqueleto do dinossauro e, agora, as obras vão ser retomadas.

A descoberta só foi anunciada agora para evitar curiosos no local. O fóssil deve ficar acessível ao público depois da reinauguração do museu de palentologia de Marília, prevista para acontecer em 2022.