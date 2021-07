Governo de SP inaugura Poupatempo em Itatinga

Unidade atenderá também Angatuba, Bofete, Pardinho e Paranapanema

Da Redação

O Vice-Governador Rodrigo Garcia inaugurou nesta sexta-feira (30) o primeiro Poupatempo, em 2021, que faz parte do plano de expansão do programa em Itatinga.

Nova etapa do programa prevê unidades compactas e com atendentes multitarefas. Com modelo de atendimento integrado ao Detran.SP, o posto iniciou suas atividades, em fase de testes nos primeiros dias, para aprimorar sistemas e colocar em prática o treinamento de funcionários.

A unidade vai atender, além de Itatinga, os municípios de Angatuba, Bofete, Pardinho e Paranapanema. O investimento da Prodesp foi de R$ 113 mil, com contrapartida de R$ 70 mil da Prefeitura.

Na unidade, serão oferecidos serviços que dependem da presença do cidadão para sua conclusão, como a solicitação de RG (primeira via e alteração de dados), do Detran.SP, da CDHU, Secretaria Estadual da Educação, Ministério Público, entre outros. O posto também conta com um totem para realização de serviços eletrônicos.

A partir deste sábado (31) começa a oferta de vagas à população ao agendamento de data e horário, obrigatório para realização de serviços nos postos, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

Ainda no município, Garcia assinou repasse de R$ 500 mil, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, para a construção de um Parque Linear Ecológico.