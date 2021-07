Impostômetro marca R$ 1,5 trilhão na madrugada deste domingo, 1º de agosto

Esse é o montante pago pelos contribuintes desde o primeiro dia do ano

Da Redação

O Impostômetro, painel instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e que mostra em tempo real a arrecadação de impostos no país, vai registrar na madrugada do próximo domingo (1/8), às 3h42, a marca de R$1,5 trilhão de impostos.

Esse é o montante pago pelos contribuintes desde o primeiro dia do ano aos governos federal, estaduais e municipais. No ano passado, o registro aconteceu em 28 de setembro, o que quer dizer que em 2021 os brasileiros estão pagando mais impostos.

As causas do aumento da arrecadação de tributos neste ano, comparado com 2020, são a melhora da situação da economia, com maior produção e maior consumo, de um lado, o que é positivo, e a elevação dos preços dos produtos e serviços, de outro, o que é negativo. A taxa de inflação, medida pelo IPCA atingiu 8,6% em doze meses, mas o IGP subiu mais de 33% no mesmo período. O aumento dos preços se reflete na receita tributária contribuindo que o ritmo de crescimento seja mais rápido este ano, como mostra o Impostômetro, analisa o economista da ACSP, Marcel Solimeo.

Ele pondera que no mesmo período do ano passado a maioria dos estados ainda adotava medidas restritivas para o funcionamento de lojas, shoppings e restaurantes com objetivo de conter o avanço da covid-19. “Boa parte do aumento da arrecadação deste ano é explicada pela melhora da economia, que está menos sujeita a restrições de funcionamento”, diz Solimeo.

O QUE FAZER COM R$1,5 TRILHÃO?

O que você faria com R$1,5 trilhão? De acordo com os cálculos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), com esse montante é possível comprar mais de 48 mil carros populares; se aplicado na poupança, esse valor renderia também mais de R$ 8,6 milhões por mês.

PESO DOS IMPOSTOS