Câmara de Botucatu volta de recesso com sessão presencial nesta segunda (2)

Reunião volta a ser presencial e aberta ao público, respeitando a ocupação máxima de 20%

Da Redação

Após um pequeno período de recesso parlamentar, a Câmara de Botucatu retorna com as sessões ordinárias semanais nesta próxima segunda-feira, 2 de agosto. A novidade é que a reunião plenária volta a ser presencial e aberta ao público, respeitando a ocupação máxima de 20% da capacidade do auditório.

As máscaras continuam obrigatórias, haverá aferição de temperatura na entrada do prédio e álcool em gel disponível aos presentes. Neste retorno, os onze vereadores botucatuenses deliberam dois projetos em pauta, além de emendas e destaques. São eles:

1) Projeto de Lei Nº 28/2021 – de iniciativa do Vereador Silvio – que proíbe o tabagismo nos locais que especifica.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

Com emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Pedido de Vista solicitado pelo Vereador Abelardo

2) Projeto de Resolução Nº 01/2021 – de iniciativa dos Vereadores Lelo Pagani, Alessandra Lucchesi, Marcelo Sleiman e Rose Ielo – que altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Botucatu.

1ª discussão e votação com quórum de maioria absoluta

Destaque dos artigos 126 e 133 solicitado pelo Vereador Abelardo

Com emendas de autoria do Vereador Abelardo

Pedido de Vista solicitado pelo Vereador Sargento Laudo