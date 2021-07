SP ultrapassa União Europeia e EUA em proporção de vacinados contra a COVID-19

Estado tem 22,07% da população com esquema vacinal completo

Da Redação

São Paulo ultrapassou a União Europeia e os Estados Unidos da América em proporção de pessoas vacinadas contra a COVID-19. Com 59,03% da população estadual protegida com ao menos uma dose da vacina, São Paulo está à frente da União Europeia, que conta com 58,8%, e EUA, com 56,8% de habitantes vacinados. Os dados são do Vacinômetro (www.saopaulo.sp.gov.br) e do Our World in Data (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations).

Até as 11h58 desta sexta-feira (30), o Vacinômetro indicava 26.240.847 pessoas protegidas com a primeira dose nos 645 municípios paulistas. Os números revelam que a adesão da população à campanha em São Paulo é significativa, pois no momento a imunização geral está liberada para adultos a partir dos 28 anos, enquanto que nos EUA e na Europa a vacinação já atende à população adulta mais jovem e também adolescentes.

Além das pessoas já protegidas com a primeira dose, São Paulo tem 22,07% da população com esquema vacinal completo. No final da manhã desta sexta, a campanha estadual registrava 9.129.282 vacinados com duas doses dos imunizantes do Butantan, Fiocruz ou Pfizer e 1.085.782 que receberam a dose única da Janssen.

O ritmo acelerado da vacinação em São Paulo é uma das metas do Governo do Estado para ajudar o Brasil a controlar a pandemia do coronavírus. O calendário de vacinação já passou por três antecipações e estima que toda a população acima de 18 anos esteja vacinada com ao menos uma dose até o dia 16 de agosto.

A partir de agosto, São Paulo também passará a oferecer vacinas para a população adolescente. Entre os dias 18 e 29, jovens de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiências, além de gestantes e puérperas, vão receber vacinas. De 30 de agosto a 5 de setembro, o PEI (Plano Estadual de Imunização) inclui os jovens com idade entre 15 e 17 anos. Depois, de 6 a 12 de dezembro, será a vez de adolescentes de 12 a 14 anos.

O calendário do PEI é estabelecido mediante cronograma de entrega de vacinas do Ministério da Saúde, mas o Governo de São Paulo já fez aquisições próprias de vacinas para cumprimento das datas nos 645 municípios paulistas. Em julho, o Estado reforçou a vacinação local com 4 milhões de doses extras adquiridas diretamente pela Secretaria da Saúde, sem depender de liberações do Governo Federal.