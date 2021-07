Vice-governador inaugura creche, praça e unidade de saúde em São Manuel

Secretaria de Estado da Educação investiu R$ 1,6 milhão no prédio

Da Redação

O Vice-Governador Rodrigo Garcia inaugurou nesta sexta-feira (30) algumas obras em São Manuel como creche, praça e clínica de saúde.

Garcia entregou uma unidade do Programa Creche Escola, com capacidade para 130 alunos de 0 a 5 anos. A Secretaria de Estado da Educação investiu R$ 1,6 milhão no prédio, que possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

No município também foi reinaugurada a Praça da Rodoviária. A antiga praça de São Manuel foi reformada e remodelada por meio de repasse de R$ 330 mil do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria de Turismo e Viagens.

Foram anunciados R$ 13,4 milhões em investimentos para 15 municípios da região. O recurso será utilizado para obras de infraestrutura como recapeamento asfáltico, aquisição de veículos, modernização da iluminação pública e construção de unidades da Casa da Juventude.

As cidades beneficiadas são: São Manuel, Águas de Santa Barbara, Areiópolis, Cerqueira Cesar, Boituva, Cerquilho, Conchas, Tatuí, Jumirim, Pereiras, Laranjal Paulista, Itatinga, Iaras, Quadra e Pardinho. A Secretaria de Desenvolvimento Regional aguarda, agora, as Prefeituras encaminharem os projetos executivos para a formalização dos convênios e início das obras.

Policlínica substitui UPA

Outra obra importante que foi entregue a população de São Manuel e que irá atender também as populações de Areiópolis e Pratânia foi a Policlínica de Especialidades que tem o nome do Dr.Plinio Aristides Targa Filho. A inauguração foi muito concorrida e estiveram presentes diversas autoridades, além dos funcionários da empresa OSS Pirangi, empresa terceirizada, que complementa o atendimento à população na área da saúde do Município.

Na moderna clínica de saúde, a prefeitura de São Manuel investiu cerca de R$ 4,0 milhões de reais, sendo R$ 2,9 milhões enviados pelo Ministério da Saúde, na construção e aquisição de equipamentos e mobiliário.

Durante a solenidade de inauguração falaram respectivamente, Plininho Targa, em nome dos familiares do Dr. Plinio Targa, a diretora de Saúde Patrícia Rossanesi, a diretora do DR-6 de Bauru, Doroti de Carvalho, o presidente da Câmara Antônio Beneti Junior, o vereador Omar Matieli de Carvalho e por último o prefeito Ricardo Salaro.

Além do atendimento das especialidades, na Policlínica já se encontra em funcionamento o novo laboratório municipal, irá funcionar também, a partir da próxima segunda-feira, dia 2, a farmácia municipal.