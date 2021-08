Ato de voluntários pede conscientização para evitar atropelamentos de animais silvestres na Gastão Dal Farra

Ato concentrou-se em locais onde há intensa circulação

Da Redação

Mobilização de populares promoveu na manhã deste domingo, 1° de agosto, ação de conscientização sobre a preservação da fauna no entorno da Rodovia Gastão Dal Farra.

Ato concentrou-se em locais onde há intensa circulação de veículos como na entrada do Parque Tecnológico, Parque Laguna, no acesso ao Véu da Noiva e da futura represa do Rio Pardo.

Foram distribuídos mais de 3 mil panfletos, além de mil adesivos para carros. Também houve colocação de cartazes e banners em alguns pontos estratégicos. Objetivo foi alertar sobre a passagem de animais silvestres pela rodovia.

Motivação ocorreu após atropelamentos de tamanduás-bandeiras na rodovia, espécie comum da região, mas que está ameaçada de extinção. Após os casos, mobilização de populares cobrou das autoridades medidas para reduzir a velocidade de veículos na rodovia.

Há a intenção de se instalar redutores de velocidade em alguns pontos da rodovia, por parte da concessionária responsável pela gestão. Sua implantação ainda depende de autorização da Agência de Transportes do Estado (Artesp).