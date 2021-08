Botucatu: definidos horários e detalhes para aplicação da 2ª dose da vacinação em massa

Imprescindível apresentação da caderneta de vacinação

Da Redação

Nesta segunda-feira, 02, a Prefeitura de Botucatu recebeu as 80 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca/Fiocruz, para a aplicação da 2ª dose da vacinação em massa no Município.

A vacinação ocorrerá no próximo dia 08 de agosto, respeitando as seguintes regras:

– Serão vacinados os participantes da primeira etapa que se imunizaram no dia 16 de maio e tiveram registradas em suas carteirinhas para a 2ª dose as datas 08 e 09 de agosto;

– O processo de imunização ocorrerá da mesma forma que ocorreu em maio. Cada cidadão deverá comparecer ao local onde recebeu sua primeira dose (seção eleitoral ou ginásios Paralímpico, SESI, Escola Francisco Marins e Complexo Esportivo Heróis do Araguaia), portando CPF, um documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte) e a carteirinha de vacinação indicando a 1ª dose. Caso essa carteirinha tenha sido avariada ou perdida, é necessária a retirada da 2ª via em um dos postos de saúde da Cidade, até o dia 06 de agosto;

– Os cidadãos deverão comparecer aos pontos de vacinação sem acompanhantes, para que seja evitado qualquer tipo de aglomeração nos locais;

– Não serão adiantadas doses de cidadãos que não possuem sua 2ª aplicação agendada para os dias 08 ou 09 de agosto;

– Exceções: munícipes que se vacinaram no CEI Luiz Amat, receberão a 2ª dose no Convento Servas do Senhor; munícipes que se vacinaram no Colégio Anglo, receberão a 2ª dose na nova sede da escola (Prédio da antiga Secretaria de Educação, na Rua Costa Leite); munícipes que se vacinaram no CEI Horeste Spadotto, receberão a 2ª dose na EMEF José Antônio Sartori, no Jardim Eldorado; a população do Rio Bonito e da Mina receberão a 2ª dose através de um posto volante que ficará das 8 às 12 horas no Rio Bonito e das 13 às 17 na Mina.

O horário de vacinação respeitará a seguinte escala por faixa etária:

– Das 08 às 10 horas: Moradores com idades entre 51 e 60 anos;

– Das 10 às 12 horas: Moradores com idades entre 41 e 50 anos;

– Das 12 às 15 horas: Moradores com idades entre 31 e 40 anos;

– Das 15 às 18 horas: Moradores com idades entre 18 e 30 anos.

A imunização faz parte do projeto do estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.

Todo o processo de cadastro e vacinação em Botucatu terá o acompanhamento e auditoria realizadas pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.