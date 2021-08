Empresa de Botucatu vende 54 ônibus para o transporte público da capital

Todas as unidades foram produzidas na versão piso baixo, sendo 50 no modelo articulado e 4 no padrão

A Sambaíba Transportes Urbanos, que opera na Zona Norte de São Paulo capital, adquiriu 54 unidades do ônibus urbano Millennium, fabricados em Botucatu pelo grupo Caio, que está em sua quarta geração.

Os veículos já em operação são identificados pelas cores prata e azul, seguindo o padrão visual determinado pela SPTrans para a região. Todas as unidades foram produzidas na versão piso baixo, sendo 50 no modelo articulado e 4 no padrão.

Sobre os Millennium

Para garantir total acessibilidade, os ônibus contam com rampa, para o acesso seguro de portadores de necessidades especiais, assentos para usuários com mobilidade reduzida e idosos, além de espaço para cadeira de rodas, cão-guia e sinais de parada em alto relevo.

Conforto, comodidade e praticidade são atributos do modelo que possui ar-condicionado, poltronas ergonômicas e estofadas, tomadas USB em diversos pontos do salão interno, destinadas ao carregamento de celulares e dispositivos móveis.

Para economia e maior durabilidade, a iluminação interna e itinerários eletrônicos, localizados em pontos específicos da carroceria, são em LED.