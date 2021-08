Hospital das Clínicas de Botucatu atualiza aplicativo voltado a pacientes

Para quem já possui o aplicativo, a atualização para a nova versão será feita automaticamente

Da Redação

A partir desta segunda-feira, 2, o aplicativo HC em Casa, idealizado pela Gerência de Tecnologia da Informação (CIMED) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), passa por uma atualização de suas funcionalidades, tendo, a partir desta versão, seu uso exclusivo para pacientes do Complexo HC, sem funcionalidades administrativas.

Para quem já possui o aplicativo, a atualização para a nova versão será feita automaticamente. Além das facilidades já existentes, outros recursos foram adicionados ao HC em Casa nesta nova versão, como a solicitação online de laudos e de documentos.

De acordo com o Diretor do CIMED, Marcelo Martins, a nova versão do aplicativo traz um layout mais prático, facilitando o acesso às informações. “Com o aumento significativo de usuários simultâneos do aplicativo, fizemos uma reestruturação interna de processos, o que resultou em uma maior estabilidade, rapidez e segurança nos acessos, comportando mais pessoas conectadas ao mesmo tempo. A partir do momento em que conseguimos dar agilidade a este processo, o paciente é o maior beneficiado”.

As funcionalidades já oferecidas foram mantidas: acompanhamento em tempo real do status da cirurgia do paciente; consulta de laudos de exames patológicos e de imagem; histórico de atendimento no Complexo HC com todas as consultas, sessões e internações realizadas; resultados de exames laboratoriais; agenda de consultas e acesso à Ouvidoria.

A atualização do HC em Casa está disponível gratuitamente nas versões Mobile, Android e Tablet pelo Play Store e na plataforma App Store para os dispositivos Apple (IOS). Para o cadastro no aplicativo, é necessário solicitar uma senha e assinar o termo de uso em qualquer posto de recepção do Complexo HC. No primeiro acesso à nova versão do aplicativo, será exibido um termo de uso que deve ser aceito para continuar a sua utilização.

Importante: os servidores do Complexo HC que ainda utilizam a versão antiga do HC em Casa para funcionalidades administrativas deverão migrar para o aplicativo HC Escritório, disponível para aparelhos Android e iOs e pelo site http://portal.hcfmb.unesp.br/hcescritorio, utilizando o login MV.