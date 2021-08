Terminal urbano de Avaré começa a ser desmontado

Proposta da administração municipal é utilizar o terminal já existente no complexo do Terminal Rodoviário

Da Redação

O terminal urbano de ônibus localizado na Avenida Major Rangel, em Avaré, começou a ser retirado na sexta-feira, 30 de julho. A decisão técnica da Secretaria de Municipal de Planejamento e Transporte está baseada em aspectos como segurança e estética.

A proposta da administração municipal é utilizar o terminal já existente no complexo do Terminal Rodoviário Manoel Rodrigues, situado no prolongamento da própria via.

Além disso, novos pontos de ônibus serão instalados na Avenida Major Rangel. A estrutura metálica será reaproveitada para uso coletivo em local a ser definido pelo município.

Confira imagens: