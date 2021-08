Estado alcança 80% da população adulta na vacinação contra COVID-19

Da Redação

O Estado de São Paulo já vacinou 80,04% da população adulta com pelo menos uma dose na campanha de vacinação contra COVID-19. O número indica que, a cada dez pessoas com idade acima de 18 anos, pelo menos oito já receberam pelo menos uma dose do imunizante. É o que mostrou o Vacinômetro às 17h26 desta terça-feira (3).

A meta é concluir esta etapa até 16 de agosto. Entre este grupo, 23,12% já tem esquema vacinal completo, composto por duas doses no caso dos imunizantes do Butantan/Coronavac, Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e da Pfizer, ou por dose única da Janssen.

O balanço desta tarde aponta mais de 27,15 milhões aplicações de primeira dose, 9,6 milhões da segunda e mais de 1 milhão de dose única.

São Paulo é o Estado que mais vacina no Brasil, em números absolutos, e segue avançando com o calendário com celeridade à medida que as remessas são entregues pelo Ministério da Saúde, contando com uma logística ágil e organizada para distribuição às 645 cidades.

A evolução diária da campanha pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/. Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.

Pré-cadastro virtual

Quem faz parte dos públicos-alvo da campanha pode realizar um pré-cadastro no site Vacina Já, que facilita o andamento da imunização tanto para o usuário quanto para os profissionais de saúde. O preenchimento do formulário não é obrigatório, mas leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação.

Também é possível fazer o cadastro por meio de um assistente virtual no Whatsapp, fruto de parceria entre as Secretarias de Comunicação e da Saúde. O chatbot oferece ainda informações confiáveis sobre o Plano Estadual de Imunização, incluindo o calendário de vacinação atualizado, dados sobre o Plano São Paulo e tira-dúvidas sobre o coronavírus.

Para acessar o serviço no WhatsApp, basta adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi” ou clicar no link wa.me/551.