Farmácia Central e Laboratório de Exames já funcionam na nova Policlínica de São Manuel

Dentro dos próximos dias serão transferidos os atendimentos das consultas de especialidades

Da Redação

Com a inauguração da Policlínica “Dr. Plinio Aristides Targa Filho” ocorrida na última sexta-feira, a Diretoria de Saúde já transferiu os serviços de distribuição de medicamentos para a nova Farmácia Central, que funciona no novo prédio, localizado na Rua Giuseppe Inocente, no Jardim Planalto.

Também já se encontra funcionando no moderno prédio, o Laboratório Municipal de Exames, coletando o material necessário, com novos equipamentos e espaço funcional, com sala de espera, de coleta; tudo para melhor atender a população de São Manuel.

Dentro dos próximos dias serão transferidos os atendimentos das consultas de especialidades para o novo local, inaugurado no último dia 30 de julho.