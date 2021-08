Fatec Botucatu abre inscrição para submissão de trabalhos da 10ª edição de sua jornada tecnológica

Da Redação

Organizada pela Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Botucatu, a 10ª edição da Jornada Científica e Tecnológica (Jornacitec) está com inscrições abertas para publicação e apresentação de artigos. O evento tem por objetivo promover a disseminação de conhecimento por meio de trabalhos de pesquisa científicos e tecnológicos.

Alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores em geral podem desenvolver trabalhos nas temáticas de agronegócio, ciência da computação, gestão empresarial, logística, produção industrial e/ou saúde. São permitidos até seis autores por submissão. As pesquisas concluídas devem ser apresentadas como resumos expandidos, por meio de pôster ou de forma oral.

Já os artigos cujo trabalho de pesquisa esteja em andamento, com resultados parciais, devem estar no formato de resumo simples e serão expostos em pôsteres. Ainda podem ser submetidos projetos de revisão de literatura, desde que apresentados em resumo expandido.

As informações detalhadas, bem como os modelos para submissão, estão disponíveis no site do evento.