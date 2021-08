Unesp de Botucatu abre processo seletivo para contratação de professores substitutos

A Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp) está com inscrições abertas para três concursos públicos voltados à contratação de professores substitutos, por prazo determinado e em caráter emergencial.

O Edital nº 354/2021 traz as regras do processo voltado a atender o Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia. Está prevista a contratação de um professor substituto para atuar no período relativo ao 2º semestre letivo de 2021, em 12 horas semanais de trabalho, na área Urologia, subárea de conhecimento Urologia e na disciplina/conjunto de disciplinas: Urologia (Urologia Geral e Urologia Infantil). O contratado deverá exercer as atividades de docência em cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento. O prazo para inscrição se encerrada no dia 09 de agosto de 2021.

Já o Edital nº 359/2021 trata da contração de um professor substituto para atuar no período relativo ao 2º semestre letivo de 2021, em 24 horas semanais de trabalho, na área de Enfermagem, sub-área de conhecimento Enfermagem Pediátrica e Enfermagem em Saúde Pública e na disciplina/conjunto de disciplinas: Enfermagem Pediátrica, Prática Interprofissional na Universidade, Serviços e Comunidade – PIUSC I junto ao Departamento de Enfermagem da FMB. As inscrições serão recebidas no período de 02 a 20 de agosto de 2021.

E o Edital nº 360/2021 apresenta os detalhes do processo que prevê a contração de dois professores substitutos para atuar no 2º semestre letivo de 2021, em 12 horas semanais de trabalho, na área Neurologia, Neurologia e Psiquiatria, sub-área de conhecimento Neurologia, Neurologia e Psiquiatria e na disciplina/conjunto de disciplinas: Semiologia em Neurologia, Módulo Aparelho Locomotor, Módulo Sistema Nervoso, Módulo Órgãos dos Sentidos, Neurologia Clínica e Semiologia em Neurologia, Neurologia Clínica, Módulo Órgãos dos Sentidos, Módulo Aparelho Locomotor, Módulo Sistema Nervoso. Os profissionais responderão ao Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da FMB. As inscrições serão recebidas no período de 02 a 20 de agosto de 2021.

Os concursos serão compostos por duas fases: prova didática e prova de títulos (análise de Curriculum Lattes documentado). As inscrições deverão ser feitas no endereço eletrônico https://inscricoes.unesp.br/. A taxa para cada um dos concursos é de R$ 108,00. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico, realizar o pagamento, por transferência bancária ou depósito identificado da taxa e enviar o comprovante para o e-mail rh.fmb@unesp.br.

Para a confirmação da inscrição o candidato deverá enviar os documentos solicitados em formato PDF (Portable Document Format), via endereço eletrônico: rh.fmb@unesp.br, até o último dia do prazo para inscrição de cada um dos processos. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail: rh.fmb@unesp.br ou whatsapp: 3880-1059.