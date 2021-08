Você sabe como descartar o lixo corretamente em Botucatu?

Descarte correto de lixo ajuda a manter a cidade mais limpa e contribui para preservação do meio ambiente

Da Redação

Você está acostumado a colocar o lixo para fora no dia e próximo do horário que o caminhão de lixo passa em sua rua? Saiba que essa pequena atitude colabora muito para manutenção da Cidade. O descarte correto de lixo ajuda a manter a cidade mais limpa e contribui para preservação do meio ambiente.

Não deixando os resíduos expostos fora do horário de coleta, se evita a proliferação de pragas urbanas, como ratos, baratas e outros insetos. Ele também não fica disponível para que animais rasguem os sacos à procura de alimentos, sujando as ruas e causando transtornos como o mau cheiro.

Outra questão é que, sem abrigo correto, o lixo fica sujeito também às mudanças climáticas e, durante as estações chuvosas, ajuda a causar enchentes entupindo bueiros, contamina vias pluviais e leva poluição aos rios e lençóis freáticos.

A dica é colocar o lixo para fora somente no dia programado de coleta domiciliar e próximo ao horário de início de cada turno, às 7 horas para a coleta diurna e às 16 horas para noturna. Aos sábados, o ideal é colocar o lixo para fora às 14 horas. Vale ressaltar que o resíduo precisa ser acondicionado corretamente, de preferência em sacos reforçados para não rasgar durante o trajeto entre a lixeira e o caminhão.

Espetos de madeira e vidros quebrados devem ser jogados fora separadamente, para se evitar acidentes. Eles podem ser acondicionados em garrafas pets, caixas ou em caixinhas de leite. Se possível, com um alerta do tipo: cuidado, vidro quebrado.

Em Botucatu, os moradores podem conferir o dia e horário de coleta no link: www.corpus.com.br/coletabotucatu.

Ecoponto

Iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria do Verde, o Ecoponto é um espaço reservado à entrega voluntária de pequenos volumes de entulho (até 1 m³) gratuita.

Os materiais que podem ser entregues são os recicláveis (plástico, papel, vidro e metais), eletroeletrônicos usados, lâmpadas fluorescentes, óleo usado, pneus, móveis antigos, resíduos orgânicos de poda e jardinagem e resíduos de construção civil. A exceção fica para resíduo hospitalar, lixo doméstico e resíduos de agrotóxicos. Todos os materiais são separados de acordo com suas respectivas características.

O responsável por levar o entulho deverá seguir a orientação do responsável pelo espaço, que ficará no local em seu horário de funcionamento, de segunda a sexta das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 12 horas, exceto feriados.

O serviço não é destinado a empresas ou para fins comerciais.

Os materiais coletados recicláveis são recolhidos e reaproveitados pelas cooperativas de agentes ambientais do Município. Os demais são descartados de forma correta.

O Ecoponto em Botucatu fica localizado na Rua Major Nicolau Kuntz, 1230, na Cohab 4.