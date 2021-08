Botucatu: homem é preso após espancar e ameaçar ex-esposa

Vítima relatou sofrer ameaças com uma faca após sofrer diversas agressões

Da Redação

Um homem foi detido na manhã desta quarta-feira, 4 de agosto, após agredir e ameaçar a ex-esposa no Residencial Cachoeirinha 3, na região Leste de Botucatu.

Conforme registrado pela Guarda Civil Municipal (GCM), a ocorrência se originou após solicitação de populares que relataram as agressões que a mulher havia sofrido minutos antes. Com as informações, o homem foi encontrado no Cachoeirinha 2, onde passou por revista pessoal e indagação.

A vítima disse aos agentes municipais que o homem a ameaçou com uma faca após receber socos no rosto e golpe visando esganar o pescoço.

A mulher decidiu dar continuidade com a queixa, sendo que o acusado está preso no Centro de Detenção Provisória de Itatinga. Ela passou por cuidados médicos e liberada.