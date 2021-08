Botucatu receberá capacitação em modalidades paralimpicas

Capacitação será realizada no Ginásio Paralímpico

Da Redação

O Programa de Desenvolvimento Paralímpico do Estado de São Paulo, PARADENS, realiza no próximo dia 10, terça-feira, a partir das 9 horas, o curso gratuito de capacitação em modalidades paralímpicas em Botucatu.

A capacitação técnica terá como publico alvo:

– Professores de educação física com comprovação por meio de CREF ou diploma;

– Estudantes de educação física para alunos do último ano de graduação mediante apresentação do comprovante de matrícula;

– Professores da rede pública de ensino não-formados em educação física, mas que atuam em aulas com conteúdo esportivo, mediante comprovação das aulas ministradas.

A capacitação em Botucatu será realizada no Ginásio Paralímpico, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, e será voltada às modalidades vôlei sentado, goalball, bocha e natação paraolímpica.

Durante a abertura do curso, estão previstas as presenças da Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, e do Secretário de Estado de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira.