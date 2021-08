Casal é preso acusado de torturar criança de 7 anos até a morte em Avaré

Irmão disse que torturas ocorriam com frequência

Da Redação

Um casal foi preso na manhã desta quarta-feira, 4 de agosto, em Avaré, acusado de tortura e morte de um menino de sete anos. O fato ocorreu no Bairro Paraíso.

Conforme divulgado pela imprensa avareense, a Polícia Militar foi acionada por uma pessoa que dizia que a criança estava passando mal. Ao chegar na residência, a vítima estava no colo do padrasto, que disse que a mesma engasgara.

Policiais acionaram o SAMU, que encaminhou a criança até o Pronto Socorro local. No entanto, o menino veio a falecer. Os médicos constataram lesões em diversas partes do corpo, como hematomas no ânus e no pênis.

Com essa informação o Conselho Tutelar de Avaré foi acionado e constatou que o irmão da vítima, de 10 anos, disse que ambos sofriam violência física, onde o padrasto aplicaria choques elétricos.

A tortura ocorria enquanto ambos ficavam com a mãe, já que ela possui guarda compartilhada. Os meninos residem atualmente com o pai, em Pardinho, e ficavam em Avaré a cada duas semanas.

Mãe e padrasto, que não tiveram os nomes divulgados, estão presos preventivamente e ainda serão ouvidos pela Polícia Civil.