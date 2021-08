São Manuel: obras de revitalização do Centro avançam para a segunda quadra

No total serão 4 quadras revitalizadas

Da Redação

As obras de revitalização iniciadas no último dia 7 de junho, que começaram a mudar o centro da cidade, mais especificamente duas quadras da Rua XV de Novembro, a partir do jardim público, estão avançando. Elas foram iniciadas no cruzamento com a Rua Cel Joaquim Floriano, pelo local onde ficavam estacionados os táxis que servem a população da cidade.

As obras revitalizarão duas quadras da Rua XV de Novembro, desde a Rua Cel Joaquim Floriano até a Rua Batista Martins e duas quadras da Rua Morais Gordo, também desde a Rua Cel Joaquim Floriano até a Rua Batista Martins. No total serão 4 quadras revitalizadas.

Na primeira quadra revitalizada da Rua XV, estão sendo iniciadas as colocações de bloquetes de concreto entrelaçados nas calçadas. Na segunda quadra, até o cruzamento com a Batista Martins, todo o piso de lajotas já foi retirado e a empresa responsável pela obra deve iniciar a construção de novas calçadas, dentro do próximos dias.