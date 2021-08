Secretaria de Turismo pesquisa perfil dos profissionais de turismo

Formulário pode ser respondido por empresas e profissionais de todos os setores do turismo

Da Redação

Com o objetivo de aproximar a formação dos profissionais de turismo com as demandas do mercado, o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), está realizando uma pesquisa para identificar o perfil do profissional de turismo atual.

O levantamento, realizado em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), visa a elaboração de propostas de conteúdo programático para serem aplicadas em instituições de ensino de formação de bacharéis, tecnólogos e técnicos em turismo, levando em conta as exigências do mercado para, assim, complementar a grade curricular dos cursos da área.

“É primordial que o estudante de turismo já saia da instituição com emprego garantido. Para isso, precisamos ouvir o setor produtivo a fim de entender e aplicar as competências que o mercado de trabalho exige. Isso cria cursos mais competitivos e profissionais mais aptos a ingressar em grandes empresas”, conclui Vinicius Lummertz, Secretário de Turismo do Estado.

O questionário é composto de onze perguntas que abrangem, principalmente, as competências do profissional de turismo atual, além de perguntas específicas sobre os diferentes segmentos das empresas que atuam na área. As respostas também resultarão na criação de um perfil de todos os empreendimentos que atuam com turismo no Estado de São Paulo.

O formulário pode ser respondido por empresas e profissionais de todos os setores do turismo. Os resultados são confidenciais e a pesquisa pode ser respondida até o dia 16 de agosto, neste link.