Vale gás beneficiará mais de 560 famílias de Botucatu; cidades da região também são contempladas

Primeira parcela começou a ser paga no dia 20 de julho

Da Redação

Botucatu terá 561 famílias contempladas com a nova etapa do Vale Gás implantado pelo governo do Estado. O benefício visa auxiliar na compra do produto, que já se aproxima dos R$ 100 no município e que teve altas expressivas nos últimos meses.

Anúncio do vale ocorreu na terça-feira, 3 de agosto, pelo governo do Estado. O benefício será de R$ 300, pago em 3 parcelas bimensais de R$ 100, está garantindo a compra de botijões de gás de cozinha (GLP 13kg) para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza (renda mensal per capita de até R$ 178), e que estejam inscritas no CadÚnico (sem o Bolsa Família).

Todas as famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade terão acesso ao voucher para o saque direto nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou 24 horas. A primeira parcela começou a ser paga no dia 20 de julho e já está disponível para os novos beneficiários. As próximas parcelas serão pagas em setembro e novembro, respectivamente. Para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo e fazer a consulta utilizando o número NIS da família.

Além de Botucatu, outras cidades da região também serão contempladas, como Anhembi (199), Bofete (91), Conchas (187), Pratânia (154), Pardinho (65), Itatinga (276), São Manuel (153) e Avaré (414).