Banda botucatuense “Manga Rosa Reggae Music” lança vídeo clipe inédito

Da Redação

Nesta sexta-feira, 6 de agosto, a banda Manga Rosa Reggae Music lança o videoclipe de seu segundo single autoral chamado “Todas as Cores”, em uma versão acústica. As cenas do clipe foram gravadas na Cuesta de Botucatu e sua realização foi possível através do “Edital de Atividades Culturais”, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. O vídeo e a música estarão disponíveis em todas as plataformas digitais e redes sociais da banda.

A banda, existente desde o início de 2018, encontra-se atualmente impedida de se apresentar em eventos, festas e festivais por conta da pandemia, enfrentando muitas dificuldades durante a quarentena, assim como todos os profissionais da área cultural. Com todos os shows cancelados, a banda teve de se reinventar e encontrar novas formas de trabalhar e se manter ativa. Os ensaios, antes realizados em estúdios, passaram a acontecer no mais puro estilo underground: em uma garagem! Assim, em um espaço aberto e que possibilitou o distanciamento entre os integrantes, foi possível manter os ensaios dentro das normas de segurança necessárias.

Já nos quesitos financeiros, foi através do poder público que a banda buscou recursos para prosseguir com seus projetos, sendo selecionados pelos editais “Olhar para Dentro”, realizado com recursos do fundo municipal de Cultura de Botucatu e “Edital de Atividades Culturais”, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Desta forma, a Manga Rosa conseguiu realizar uma live de pré-lançamento de seu primeiro EP “Piratas da Resistência”, atualmente em processo de criação graças também aos editais, com previsão de lançamento ainda para 2021.

Com os materiais audiovisuais produzidos durante esta live, foi lançado um webclipe de uma das músicas autorais da banda, a “Revolta da Chibata”, disponível nas páginas da banda no Youtube e Facebook. Além disso, a banda está preparando um documentário sobre o processo de criação e gravação de suas músicas autorais, pensando em mostrar um pouquinho dos bastidores, com lançamento também para 2021.