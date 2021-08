Botucatu: bode é flagrado “pegando carona” no porta-malas de carro

Fato ocorreu na última sexta-feira, 31 de julho

Da Redação

Mais um flagrante inusitado ocorreu em Botucatu. Após uma cabra ter subido no telhado de uma casa, há alguns meses, dessa vez foi um bode pegar “carona” e passear pela Rua Amando de Barros.

O fato ocorreu na última sexta-feira, 31 de julho, e o registro tem viralizado pelas redes sociais. Conforme a autora do vídeo, o flagrante ocorreu às 16 horas, período de movimento no principal ponto comercial da cidade.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) permite o transporte de animais de estimação como cães e gatos somente no banco traseiro, em uma caixa apropriada ou gaiola. No caso dos cães deve-se acoplar o peitoral ao cinto de segurança. Em caso de desrespeito à legislação pode haver multa.

O artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que não é permitido, quando estiver no trânsito, carregar animais soltos no colo de algum dos ocupantes, nem no porta-malas ou na caçamba das picapes. A infração é considerada média e sujeita o motorista ao pagamento de multa.