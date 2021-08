Médico de Botucatu recebe prêmio Jovem Infectologista 2021

Prêmio ocorreu durante o 20° Congresso da Associação Pan-americana de Infectologia

Da Redação

O médico infectologista Alexandre Naime Barbosa, vinculado à Unesp de Botucatu, recebeu o prêmio “Jovem Infectologista 2021 (medalha Dr. Izidro Zavala)”, por seu trabalho de pesquisa e enfrentamento à pandemia de Covid-19.

O prêmio foi concedido nesta sexta-feira, 5 de agosto, durante o 20° Congresso da Associação Pan-americana de Infectologia, realizado em Punta Cana, na República Dominicana.

Uma honra indescritível, principalmente pelo significado pessoal do que é ser Jovem, e do que é ser Infectologista. Ser Jovem significa enxergar o mundo cheio de perspectivas, de esperança de torná-lo melhor e mais justo, de lutar por valores que realmente dão sentido ao tempo que passamos por aqui, com o vigor e força que essas tarefas exigem. Ser Jovem fala muito mais sobre o modo de encarar a vida do que sobre a idade cronológica.

Já ser Infectologista significa exercer a Medicina com uma visão global, entrando a fundo na relação do ser humano com os agentes infecciosos e o meio que o cerca, a natureza, a cidades e os comportamentos das pessoas. Ser Infectologista transcende as barreiras biológicas, é imprescindível uma apaixonada perspectiva humanista., ressaltou o médico em sua rede social.