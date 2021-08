Avaré: projeto ambiental leva alunos para conhecer ações municipais contra erosões

Projeto é desenvolvido em Avaré desde 2019

Da Redação

Elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Projeto de Educação Ambiental Solo Vivo vem sendo desenvolvido em Avaré desde 2019.

Em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Governo de São Paulo, cumprindo diretivas do Programa Município VerdeAzul (PMVA), o projeto realizou a segunda visita técnica monitorada ao Parque Therezinha Teixeira de Freitas, onde há o maior processo erosivo na área urbana de Avaré já em processo de recuperação pela Prefeitura.

A visita dos alunos da Escola Estadual Coronel João Cruz foi acompanhada por uma explicação do secretário Municipal de Meio Ambiente e atual Interlocutor do PMVA, Judésio Borges, sobre como começou o processo de erosão e degradação ambiental e o que está sendo feito pela administração municipal para recuperar o solo.

O objetivo é englobar toda a comunidade escolar nesse projeto.